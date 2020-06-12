Son dakika haber... Fahrettin Altun'a hakaret eden şüphelinin 2 yıla kadar hapsi istendi Son dakika haberi: Fahrettin Altun'a hakaret eden şüphelinin 2 yıla kadar hapsi istendi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'la ilgili bir habere sosyal medya hesabından 'hırsızlık bu' şeklinde paylaşımda bulunan Fehmi A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Fahrettin Altun'a hakaret eden şüphelinin 2 yıla kadar hapsi istendi

İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'la ilgili bir habere sosyal medya hesabından 'hırsızlık bu' şeklinde paylaşımda bulunan Fehmi A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede sanığın 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun hakkında bir gazetenin internet sitesinde yayınlanan paylaşımına 'hırsızlık bu' yorumunu yapan Fehmi A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Fehmi A.'nın 'hırsızlık bu' diyerek mağdura görevinden dolayı hakaret ettiği belirtildi. Fehmi A.'nın iddianamede yer verilen savunmasında ise Twitter hesabını kısa bir süre kullandığı ve paylaşımı kendisinin yapmadığını söylediği aktarıldı. İddianamede Fehmi A.'nın savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu açıklanarak 'hakaret' suçundan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Öte yandan Fahrettin Altun avukatı aracılığı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bulunduğu suç duyurusunda kamusal görevi nedeniyle sistematik olarak iftira kampanyası yürütüldüğünü belirtmişti. Suç duyurusu dilekçesinde şüphelinin 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçundan cezalandırılması talep edilmişti.

Kaynak: İHA