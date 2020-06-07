Son dakika haber: Faciadan dönüldü
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Son dakika haber: Faciadan dönüldü

Bir son dakika haberine göre Tekirdağ'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü başından yaralandı.

Son dakika haber: Faciadan dönüldü
07.06.2020 13:31 | Son Güncelleme: 07.06.2020 13:35

Tekirdağ'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü başından yaralandı. Otomobil ise yoldan çıkarak tarlaya uçarken, şans eseri sürücü ile yanındaki yolcu kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Muratlı-Kırkkepenekli karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Erdem T. sevk ve idaresindeki 59 TJ 993 plakalı otomobil, Süleyman E. yönetimindeki 59 NG 874 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşerek başını çarpan motosiklet sürücüsü Süleyman E. yaralanırken, yaralı sürücü için olay yerine ambulans çağrıldı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, tedavi edilmek üzere Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Erdem T. yönetimindeki otomobil ise yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Şans eseri sürücü Erdem T. ile yanındaki yolcu kazayı yara almadan atlattı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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