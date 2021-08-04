Son dakika haber: LPG tüpünün patlamasıyla birlikte çıkan yangın korkuttu
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Son dakika haber: LPG tüpünün patlamasıyla birlikte çıkan yangın korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre LPG tüpünün patlamasıyla birlikte çıkan yangın korkuttu Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan bir fabrikada LPG tüplerinden birisinin patlamasıyla birlikte çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

LPG tüpünün patlamasıyla birlikte çıkan yangın korkuttu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan bir fabrikada LPG tüplerinden birisinin patlamasıyla birlikte çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi Defne Sokak üzerinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrika içerisinde bulunan LPG tüplerinden birisinin patlamasıyla birlikte yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler daha sonra bir süre fabrika içerisinde soğutma çalışması gerçekleştirdi. İş yeri çalışanları ise, yeniden patlama riskine karşı diğer tüpleri fabrika içerisinden tahliye etti.

Son dakika haber: LPG tüpünün patlamasıyla birlikte çıkan yangın korkuttu
Son dakika haber: LPG tüpünün patlamasıyla birlikte çıkan yangın korkuttu
Son dakika haber: LPG tüpünün patlamasıyla birlikte çıkan yangın korkuttu
Son dakika haber: LPG tüpünün patlamasıyla birlikte çıkan yangın korkuttu
Son dakika haber: LPG tüpünün patlamasıyla birlikte çıkan yangın korkuttu
Son dakika haber: LPG tüpünün patlamasıyla birlikte çıkan yangın korkuttu
Son dakika haber: LPG tüpünün patlamasıyla birlikte çıkan yangın korkuttu
Son dakika haber: LPG tüpünün patlamasıyla birlikte çıkan yangın korkuttu
Son dakika haber: LPG tüpünün patlamasıyla birlikte çıkan yangın korkuttu
Son dakika haber: LPG tüpünün patlamasıyla birlikte çıkan yangın korkuttu
Son dakika haber: LPG tüpünün patlamasıyla birlikte çıkan yangın korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uslu

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