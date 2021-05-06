Son dakika haber... Fabrikada kırma makinesine düşen Alişan öldü
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Son dakika haber... Fabrikada kırma makinesine düşen Alişan öldü

Son dakika haber... Fabrikada kırma makinesine düşen Alişan öldü
Demirören Haber Ajansı / Ali KADI - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre NİĞDE'de, plastik dönüşüm fabrikasında çalışan Alişan Aytaş (21), plastik kırma makinesine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

NİĞDE'de, plastik dönüşüm fabrikasında çalışan Alişan Aytaş (21), plastik kırma makinesine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki plastik dönüşüm tesisinde çalışan Alişan Aytaş, henüz belirlenemeyen nedenle plastik kırma makinesine düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Aytaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Alişan Aytaş'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


Son dakika haber... Fabrikada kırma makinesine düşen Alişan öldü
Son dakika haber... Fabrikada kırma makinesine düşen Alişan öldü
Son dakika haber... Fabrikada kırma makinesine düşen Alişan öldü
Son dakika haber... Fabrikada kırma makinesine düşen Alişan öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali KADI

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