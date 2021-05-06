Son dakika haber... Fabrikada kırma makinesine düşen Alişan öldü

Bir son dakika haberine göre NİĞDE'de, plastik dönüşüm fabrikasında çalışan Alişan Aytaş (21), plastik kırma makinesine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

NİĞDE'de, plastik dönüşüm fabrikasında çalışan Alişan Aytaş (21), plastik kırma makinesine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki plastik dönüşüm tesisinde çalışan Alişan Aytaş, henüz belirlenemeyen nedenle plastik kırma makinesine düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Aytaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Alişan Aytaş'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali KADI