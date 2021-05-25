Son dakika haberleri: KAHRAMANMARAŞ FABRİKADA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
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Son dakika haberleri: KAHRAMANMARAŞ FABRİKADA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre KAHRAMANMARAŞ'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

KAHRAMANMARAŞ'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu üzerindeki bir tekstil fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı. Fabrikanın pamuk temizleme bölümünden yükselen alevleri görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü.

Fabrikada zarara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dakika haberleri: KAHRAMANMARAŞ FABRİKADA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Son dakika haberleri: KAHRAMANMARAŞ FABRİKADA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Son dakika haberleri: KAHRAMANMARAŞ FABRİKADA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Son dakika haberleri: KAHRAMANMARAŞ FABRİKADA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Son dakika haberleri: KAHRAMANMARAŞ FABRİKADA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Son dakika haberleri: KAHRAMANMARAŞ FABRİKADA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberleri: KAHRAMANMARAŞ FABRİKADA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ - Haberler
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