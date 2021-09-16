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Son dakika haber | Fabrikada çıkan yangın korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | Fabrikada çıkan yangın korkuttu

Bir son dakika haberine göre Adıyaman'da, faaliyet gösteren bir fabrika bahçesinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Adıyaman'da, faaliyet gösteren bir fabrika bahçesinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikanın bahçesinde bulunan malzemelerde henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden fabrika çalışanları alevlere müdahale ederek itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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