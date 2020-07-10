Son dakika haber: Fabrikada çalışan işçi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu Son dakika güncel haberi: Fabrikada çalışan işçi yalnız yaşadığı evinde ölü bulunduKONYA'da bir un fabrikasında işçi olarak çalışan ve iki gündür haber alınamayan Şambaz Altan (48),yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.

Fabrikada çalışan işçi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

KONYA'da bir un fabrikasında işçi olarak çalışan ve iki gündür haber alınamayan Şambaz Altan (48),yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu. İlk belirlemelere göre vücudunda herhangi bir yara veya darp izi bulunmayan Altan'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Olay, bugün saat 10.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Hazırol Sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Bir fabrikada işçi olarak çalışan Şambaz Altan'dan iki gündür haber alamayan mesai arkadaşları, sabah saatlerinde Altan'ın evine geldi. Altan'ın kapıyı açmaması ve evden gelen kokular üzerine şüphelenen arkadaşları, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeri girdi. Polis, içeride Altan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yalnız yaşadığı öğrenilen Şambaz Altan'ın cansız bedeni olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. İlk belirlemelere göre vücudunda herhangi bir yara veya darp izi bulunmayan Altan'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA