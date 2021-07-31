Son dakika haberi: Fabrika yangınına müdahale sürüyor
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Son dakika haberi: Fabrika yangınına müdahale sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangına büyükşehir belediyesine bağlı itfaiye ekibi ile emniyete bağlı toplumsal olaylara müdahale aracı TOMA müdahale ediyor.

Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürerken, yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. - KAHRAMANMARAŞ

Son dakika haberi: Fabrika yangınına müdahale sürüyor
Son dakika haberi: Fabrika yangınına müdahale sürüyor
Son dakika haberi: Fabrika yangınına müdahale sürüyor
Son dakika haberi: Fabrika yangınına müdahale sürüyor
Son dakika haberi: Fabrika yangınına müdahale sürüyor
Son dakika haberi: Fabrika yangınına müdahale sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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