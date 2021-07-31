Son dakika haber: Fabrika bahçesinde çıkan yangında çam ağaçları zarar gördü
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Son dakika haber: Fabrika bahçesinde çıkan yangında çam ağaçları zarar gördü

Son dakika haber: Fabrika bahçesinde çıkan yangında çam ağaçları zarar gördü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki alkolid fabrikasının arazisindeki ağaçlık alanda yangın çıktı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki alkolid fabrikasının arazisindeki ağaçlık alanda yangın çıktı. Çok sayıda çam ağacının zarar gördüğü yangın itfaiyenin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Olay, Bolvadin ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkolid Fabrikası İşletme Müdürlüğü'nün arazisindeki ağaçlık alandan dumanların çıktığını göre çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ekipleri alevlerin zaman zaman metrelerce yükseğe çıktığı yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonrası kontrol altına alındı. Yangında arazideki otluk alan ile birlikte çok sayıda çam ağacı zarar gördü.

Olayın ardından yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için jandarma ve itfaiye tarafından inceleme başlatılırken, yapılan ilk tespitlerde yangının bölgeden geçen yüksek gerelim hatlarında meydana gelen şaseden kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haber: Fabrika bahçesinde çıkan yangında çam ağaçları zarar gördü
Son dakika haber: Fabrika bahçesinde çıkan yangında çam ağaçları zarar gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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