Son dakika haber... Ezine'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Çanakkale'nin Ezine ilçesinde meydana gelen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde meydana gelen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ezine ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik 2 şüpheliye operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 44 gram toz esrar maddesi ile 2 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

U.D. ile İ.G. isimli 2 şüphelinin işlemleri devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı