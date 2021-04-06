Son dakika haber! Ezher: Teravih namazları cami ve mescitlerde Kovid-19 nedeniyle yarım saati geçmeyecek şekilde kılınmalı
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Son dakika haber! Ezher: Teravih namazları cami ve mescitlerde Kovid-19 nedeniyle yarım saati geçmeyecek şekilde kılınmalı

Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Ezher: Teravih namazları cami ve mescitlerde Kovid-19 nedeniyle yarım saati geçmeyecek şekilde kılınmalı

Son dakika gündem haberi... Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed et-Tayyib, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında teravih namazlarının cami ve mescitlerde yarım saat içinde kılınması yönünde görüş bildirdi.

Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed et-Tayyib, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında teravih namazlarının cami ve mescitlerde yarım saat içinde kılınması yönünde görüş bildirdi.

Mısır yerel medyasına göre, Ezher Şeyhi Tayyib, salgın önlemleri kapsamında teravih namazının bu Ramazan ayında nasıl eda edilmesi gerektiğine ilişkin görüşlerini kamuoyuyla paylaştı.

Ülkede her yıl olduğu gibi teravih namazlarının bu yıl da 8 rekat olarak kılınması gerektiğine vurgun yapan Tayyip, Kovid-19 nedeniyle namaz süresinin yarım saati geçmemesi yönünde tavsiyede bulundu.

Maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesinin önemli olduğuna değinen Tayyib, Ezher'in Ramazan ayı boyunca resmi web sitesi üzerinden canlı sohbetler yayınlayacağını kaydetti.

Geçen yıl ramazan ayında Kovid-19 tedbirleri kapsamında camiler kapatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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