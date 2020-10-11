Son dakika haber: Eyüpsultanlı çocuklar "Süper Mario" ile buluştu

Son dakika haberler... Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, çocuklar için "Süper Mario" isimli hem eğlenceli hem eğitici bir tiyatro gösterisi sahneledi.

Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, çocuklar için "Süper Mario" isimli hem eğlenceli hem eğitici bir tiyatro gösterisi sahneledi.

Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde sahnelenen Süper Mario isimli oyunda, çocuklarda kontrolsüz şekilde artan teknoloji bağımlılıklarının çözümü nedir, çocuklar teknolojik bağımlılıktan nasıl vazgeçebilir konuları eğlenceli bir şekilde anlatıldı. Hayal gücü ve hikaye anlatımının ön plana çıktığı oyunun sonunda ana karakter Kahraman Mario'ya dönüşürken, çocuklar unutamayacakları anlar yaşadı. Covid-19 nedeniyle oyunun sahnelendiği salona veliler alınmadı, yalnızca çocuklar izledi. Ayrıca salonda çocuklar maskelerini çıkarmadan ve birer koltuk boş bırakarak oturdular. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı