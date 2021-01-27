Eyüpsultan'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Eyüpsultan'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

27.01.2021 02:26 | Son Güncelleme: 27.01.2021 02:34
Eyüpsultan'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

EYÜPSULTAN'da gece saatlerinde seyir halinde ki bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce aydınlatma direği ile ağaca vurdu daha sonra da reklam panosuna çarparak durdu.

EYÜPSULTAN'da gece saatlerinde seyir halinde ki bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce aydınlatma direği ile ağaca vurdu daha sonra da reklam panosuna çarparak durdu. Kaza sonrası otomobilde sıkışan 2 kişiyi itfaiye ekipleri çıkarttı. Yaralılar ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldı.  

Kaza Eyüpsultan, Esentepe Mahallesi'nde gece saat 01.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 GY 3041 plakalı aracı kullanan ve ismi öğrenilemeyen sürücü, Vardar Bulvarı Caddesi üzerine geldiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine ve bir ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil reklam panolarına çarparak durdu. Kaza sonrası otomobilde bulunan 2 kişi araçta sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücü ve diğer kişiyi sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi yaparak çevre hastanelere kaldırdı. Hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İkinci bir kaza yaşanmaması için polis ekipleri olay yerinde önlem aldı. İtfaiye ekipleri de bir süre araçta inceleme yaptı. Kaza sonrası otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. 

- İstanbul
Eyüpsultan'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner HASIRCIOĞLU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Selçuk Özdağ Muharrem İnce Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli
Magazin Hande Erçel Jennifer Lopez Tuba Büyüküstün Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ersun Yanal Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk Antalya Instagram Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eyüpsultan'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 02:34:09. #1.16#
title