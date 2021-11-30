Son dakika haberi: Eyüpsultan'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haberi: Eyüpsultan'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Eyüpsultan'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Eyüpsultan'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Karadolap Mahallesi Gülüm Sokak'ta ilerleyen Özge Ç. yönetimindeki 34 UL 6987 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki hafif ticari araca çarptıktan sonra takla attı.

Otomobilde sıkışan sürücü, çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sürücü olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Hasar gören araç, çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

Son dakika haberi: Eyüpsultan'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Eyüpsultan'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Eyüpsultan'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Son Dakika Haberleri

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