Son dakika haber: Eyüpsultan'da sıfır atık projelerinde büyük başarılara imza atılıyor
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Son dakika haber: Eyüpsultan'da sıfır atık projelerinde büyük başarılara imza atılıyor

Son dakika gelişmesine göre Kamusal alanlarda, toplu kullanılan alanlarda çıkan atıklar ve bireysel atıkların geri dönüştürülmesi adına başlatılan "Sıfır Atık" çalışmaları, Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 1 yıldır aktif bir şekilde uygulanıyor.

Son dakika haber: Eyüpsultan'da sıfır atık projelerinde büyük başarılara imza atılıyor
12.06.2020 11:26 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:30

Kamusal alanlarda, toplu kullanılan alanlarda çıkan atıklar ve bireysel atıkların geri dönüştürülmesi adına başlatılan "Sıfır Atık" çalışmaları, Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 1 yıldır aktif bir şekilde uygulanıyor.

Eyüpsultan Belediyesi sıfır atık kapsamında belediye başkanlığı hizmet binasından başlayarak bütün belediye ek yerleşkelerine, kaymakamlık ve tüm kamu kuruluşlarına "Sıfır Atık" iç mekan kutuları yerleştirip eğitim desteği verdi. Bu eğitimlerden yararlananlar arasında öğrenciler de vardı. "Ağaç yaşken eğilir" anlayışıyla 22 bin 800 öğrenciye, "çevre ve sıfır atık eğitimi" verildi.

Atık toplama ve biriktirmeyi daha düzenli ve sistematik hale getirmek için özellikle okullarda farklı yarışmalar düzenlendi. "Okullar Cam Biriktirmek İçin Yarışıyor" sloganı ile yürütülen atık cam toplama yarışması yapıldı. Ayrıca elektronik atıkların çevreye verdiği zararı engellemek, çocuklara çevreyi koruma bilinci kazandırmak için "Elektronik Atıkları Topluyoruz, İstanbul Tema Park'a Gidiyoruz" sloganıyla bir kampanya başlatılarak sıfır atık bilinci oturtulmaya çalışılıyor.

Eyüpsultan ilçesinde bulunan 81 devlet okulu arasında en çok elektronik atık toplayan üç okula ödül olarak "İsfanbul Tema Park" bileti verildi. Özellikle atık pil toplama için okullara atık pil kutusu dağıtıldı. Yapılan atık pil yarışmasına yüksek katılım sağlandı. Okullarda ve bilgi evlerinde "Kapak topluyoruz, umut dağıtıyoruz" sloganı ile mavi kapak toplama kampanyasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza tekerlekli sandalye hediye edildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüklerinin organize ettikleri, bilgi evlerine yakın parklarda öğrencilerle birlikte farkındalık için atık toplama etkinlikleri yapıldı.

150 noktaya tekstil atık konteyneri konuldu

Sıfır atık kapsamında Eyüpsultan Belediyesi tekstil atıklarını ilçe genelinde 150 noktaya yerleştirip özel konteynerlerde ayrı toplamaya başladı. Atık yağlar Eyüpsultan ilçesinde yetkili kuruluş tarafından minimum 5 litre olmak kaydıyla her yerden ayrı olarak toplanıyor. İlçe genelinde 400 noktaya mavi geri dönüşüm konteynerleri yerleştirilerek "Ambalaj Atıkları" ayrı toplanıyor. 182 zincir markete, market iç mekan kutusu dağıtılarak her gün ambalaj atıkları ayrı toplanıyor. Hastane, kamu kurumları, kurumsal firmalar (bankalar, üniversiteler) iç mekan sıfır atık kutuları dağıtılarak ambalaj atıkları kaynağında ayrı toplanıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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