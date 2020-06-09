Son dakika haber! Eyüpsultan'da normalleşme çalışmaları Bir son dakika haberine göre Eyüpsultan Belediyesi, yurt genelinde normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte vatandaşlar tarafından kullanılan ortak alanlarda çalışmalarını artırdı.

Eyüpsultan Belediyesi, yurt genelinde normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte vatandaşlar tarafından kullanılan ortak alanlarda çalışmalarını artırdı. Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde bulunan parklarda ve yeşil alanlarda bakım onarım çalışmaları başlattı. Ekipler, parklarda bulunan oturma üniteleri ve oyun gruplarında tamirat, onarım, boyama gibi işlemler yaparak vatandaşların kullanımına hazır hale getirdi. - İSTANBUL Kaynak: İHA