Eyüpsultan'da fabrika bahçesinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Eyüpsultan'da fabrika bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

AA, İbrahim Halil Aktürk - Güncel
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İstanbul Eyüpsultan'da bir fabrikanın bahçesinde atık malzemelerin tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Eyüpsultan'da bir fabrikanın bahçesinde atık malzemelerin tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Odayeri köyünde inşaatlar için dış cephe malzemesi üreten bir fabrikanın bahçesindeki atık malzemeler, henüz belirlenemeyen nedenle tutuştu.

Çalışanlar yangını söndüremeyince olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri fabrika çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Fabrikanın yakınındaki ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Eyüpsultan'da fabrika bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Eyüpsultan'da fabrika bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Eyüpsultan'da fabrika bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel

Eyüpsultan, Fabrika, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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