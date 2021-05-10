Eyüpsultan'da çocukların kamyonetteki tehlikeli yolculuğu

Eyüpsultan'da kamyonet kasasına takılarak yolculuk eden çocukları görenlerin yüreğini ağzına getirdi.

Eyüpsultan'da kamyonet kasasına takılarak yolculuk eden çocukları görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Olası faciaya davetiye çıkarılan anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Olay, bugün öğle saatlerinde Eyüpsultan'da meydana geldi. Alibeyköy'den Eyüpsultan istikametindeki kamyonet kasasına takılan çocukların tehlikeli yolculuğu görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Çocukların trafikte seyir halinde hiçbir güvenlik önlemi olmadan kamyonet kasasından sarkarak yolculuk etmesi adeta olası faciaya davetiye çıkardı. Sorumsuz kamyonet sürücüsü, hem çocukların canını hem de trafiğin güvenliğini hiçe saydı. O anlar yoldaki başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde kamyonet ilerlerken kamyonetin kasasından sarkan 3 çocuk yolculuk ediyor. Kamyonetin seyir halinde olduğu o anlarda bir çocuğun düşme tehlikesi geçirdiği görülüyor.

(Selim Bayraktar - Burak Uğur/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı