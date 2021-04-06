Eyüpsultan'da binanın teras katında yangın
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Eyüpsultan'da binanın teras katında yangın

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Eyüpsultan'da binanın teras katında yangın

EYÜPSULTAN'da 5 katlı binanın teras katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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EYÜPSULTAN'da 5 katlı binanın teras katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Eyüpsultan, saat 17.00 sıralarında Güzeltepe Mahallesi Metin Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın teras katında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Binadan çıkan alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın ekiplerin müdahalesinin ardından söndürüldü.


- İstanbul
Eyüpsultan'da binanın teras katında yangın
Eyüpsultan'da binanın teras katında yangın
Eyüpsultan'da binanın teras katında yangın
Eyüpsultan'da binanın teras katında yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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