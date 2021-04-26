Son dakika haber | Evsel katı atıklar için tren istasyonu yapılıyor
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Son dakika haber | Evsel katı atıklar için tren istasyonu yapılıyor

Son dakika haber | Evsel katı atıklar için tren istasyonu yapılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler: Manisa Büyükşehir Belediyesi, evsel katı atıkların trenle taşınması projesi kapsamında Alaşehir ilçesi Killik Mahallesi'nde tren istasyonu yapım çalışmalarına başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, evsel katı atıkların trenle taşınması projesi kapsamında Alaşehir ilçesi Killik Mahallesi'nde tren istasyonu yapım çalışmalarına başladı.

Manisa'da doğanın ve çevrenin korunması amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen evsel katı atıkların trenle taşınması projesinin Alaşehir kısmında çalışmalar başladı. Killik Mahallesi'nde tren istasyonunun yapımı için yer teslimi gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Alaşehir Muhtarlık İşleri Müdürü Himmet Güneş, teknik personeller ve yüklenici firma yetkilileri ile birlikte, istasyonun yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.

"Çevreci yatırımlarımız tüm hızıyla devam ediyor"

Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya da incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları ile çevreci yatırımların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Topkaya, "Geçtiğimiz hafta Alaşehir Killik ve Yunusemre Muradiye'de katı atıkların trenle taşınması için istasyon yapılması işinin sözleşmesini imzalamıştık. Bugün de yer teslimi için buradayız. Bu proje kapsamında Alaşehir ilçesinde Killik Mahallesinde ve Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'nde bir tren istasyonu yapılacak. Evlerden toplanan katı atıklar, katı atık transfer istasyonlarında konteynerlere yüklenip, tırlarla buraya taşınacak. Burada trene yüklendikten sonra Muradiye'de yapacağımız istasyona gelecek. Muradiye'de de yine tırlarla birlikte Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi'ne taşınarak, katı atıkların bertaraf edilmesi sağlanacak. Evsel katı atıkların trenle taşınması ile hem yakıt tasarrufu sağlanacak, hem de karbon salınımı azaldığı için çevreye büyük bir katkısı olacak. Hayırlı olsun" diye konuştu. - MANİSA

Son dakika haber | Evsel katı atıklar için tren istasyonu yapılıyor
Son dakika haber | Evsel katı atıklar için tren istasyonu yapılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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