Son dakika haber! Evlerinde ölü bulunan çift ve 2 yaşındaki oğulları toprağa verildi
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Son dakika haber! Evlerinde ölü bulunan çift ve 2 yaşındaki oğulları toprağa verildi

Son dakika haber! Evlerinde ölü bulunan çift ve 2 yaşındaki oğulları toprağa verildi
Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesinde evde ölü bulunan Mehmet Meydan (47), eşi Hanife Meydan (36) ve oğlu Egemen Meydan'ın (2) cenazeleri toprağa verildi.

AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesinde evde ölü bulunan Mehmet Meydan (47), eşi Hanife Meydan (36) ve oğlu Egemen Meydan'ın (2) cenazeleri toprağa verildi. Çiftin hayatta kalan 2 çocuğu ise korumaya alındı. 

Dadak köyünde oturan Mehmet Meydan ve eşi Hanife Meydan çiftinin dağda çobanlık yapan 2 çocuğu, dün anne ve babalarından haber alamayınca komşulardan yardım istedi. Eve gelen komşuları, Hanife Meydan ve oğlu Egemen Meydan'ı tabancayla vurulmuş halde, Mehmet Meydan'ın ise merdiven boşluğunda kabloyla boynundan asılmış halde cansız bedeniyle karşılaştı. Komşuların ihbarı üzerine eve gelen jandarma ekipleri, Mehmet, Hanife ve Egemen Meydan'ın cansız bedenleri üzerinde ve olay yerinde incelemede bulundu. İlk belirlemelere göre Mehmet Meydan'ın olay yerindeki tabancayla eşi ve oğlunu öldürdükten sonra intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

ANNE VE OĞLU AYNI MEZARA KONULDUOlayla ilgili geniş kapsamlı inceleme sürerken, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morgunda işlemleri tamamlanan Mehmet, Hanife ve Egemen Meydan'ın cenazeleri yakınlarınca teslim alınıp Dadak köyüne götürüldü. Dadak Camisi'nde kılınan namazın ardından cenazeler gözyaşlarıyla köy mezarlığında defnedildi. Anne Hanife ve 2 yaşındaki oğlu Egemen aynı mezara konulurken, baba Mehmet Meydan ise başka bir kabre defnedildi.

Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri aileden geride kalan 2 kardeşin koruma altına alındığı ve yurda yerleştirildiğini belirtti.


Son dakika haber! Evlerinde ölü bulunan çift ve 2 yaşındaki oğulları toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer

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