Son dakika haber... Evlerden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı Son dakika gelişmesine göre Evlerden hırsızlık yapan şüpheli yakalandıKOCAELİ'nin Körfez ilçesinde 2 farklı evden hırsızlık yaptığı tespit edilen B.B. isimli şahıs, polis tarafından yakalandı.

Evlerden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde 2 farklı evden hırsızlık yaptığı tespit edilen B.B. isimli şahıs, polis tarafından yakalandı.

Olay geçen 17 Haziran günü Körfez ilçesinde meydana geldi. İlçedeki 2 farklı evden laptop, ziynet eşyası ve kuru sıkı tabanca çalındığı ihbarı üzerine Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar kapsamında ekipler 2 olayı da B.B. isimli bir kişinin gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüpheliyi takibe alan ekipler B.B. isimli kişinin İstanbul'da olduğunu belirledi. Ekipler 19 Ağustos günü gerçekleştirdikleri operasyon ile şüpheliyi gözaltına aldı. Farklı suçlardan 10 farklı suç kaydı olduğu belirlenen B.B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA