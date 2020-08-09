Son dakika haber... Evlat nöbetindeki Zümrüt Salim, HDP il binasında hafız oğlunun yolunu gözlüyor
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Son dakika haber... Evlat nöbetindeki Zümrüt Salim, HDP il binasında hafız oğlunun yolunu gözlüyor

Gelen son dakika haberlerine göre Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 342'nci gününde devam ediyor.

Son dakika haber... Evlat nöbetindeki Zümrüt Salim, HDP il binasında hafız oğlunun yolunu gözlüyor
09.08.2020 14:22 | Son Güncelleme: 09.08.2020 14:37

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 342'nci gününde devam ediyor. Evlat nöbetindeki annelerden Zümrüt Salim, umutla kaçırılan hafız oğlunun yolunu gözlerken, bir yandan da 9 yaşındaki kızına hafız olması için Kuran-ı Kerim öğretiyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 3 Eylül'den beri oturma eylemi yapan ailelerden Zümrüt Salim'in oturma eylemi devam ediyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2015 yılında 14 yaşında Kur'an kursuna giderken kaçırılan oğlu Hamza için eyleme devam eden anne Zümrüt Salim, bir yandan 342 gündür hafız oğlunun yolunu gözlüyor, diğer yandan kendisiyle birlikte ağabeyinin yolunu gözleyen 9 yaşındaki kızı Hayrunnisa'ya ablası ve ağabeyi gibi hafız olması için Kuran-ı Kerim öğretiyor.

"KIZIMA KURAN-I KERİM ÖĞRETİP, NÖBET TUTUYORUM"

Anne Zümrüt Salim, oğlunun kuran kursunda hafızlık okuduğunu söyledi. Kızıyla HDP il binasında nöbet tuttuğunu belirten anne Salim, "Kızıma Kuran-Kerim öğretiyorum, büyük kızımda bu sene hafızlığı bitirdi. İnşallah buna da Kuran-ı Kerim öğreteceğim, o da hafız olacak. Ben oğlumu kuran kursuna gönderdim, burada da kızımla nöbet tutuyorum, bu şekilde Kuran-ı öğretiyorum kızıma" dedi.

"İNŞALLAH BU KURAN'IN HATIRI İÇİN BENİM AĞABEYİM GELECEK"

9 yaşındaki Hayrunnisa Salim, Hakkari'den annesiyle Hamza ağabeyi için geldiklerini ifade etti. Ağabeyinin hafızlık yaptığını belirten Hayrunnisa, "Bende inşallah hafız olacağım ileride. Ben ile annem ağabeyimin yolunu gözlüyoruz, ne zaman gelecek. İnşallah bu Kuran'ın hatırı için benim ağabeyim gelecek. Benim ablamda hafız olmuş. Benim annem bana öğretiyor, ileride hafız olacağım" şeklinde konuştu.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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