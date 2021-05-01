Son dakika: Evlat nöbetindeki anneden, zorla dağa kaçırılan çocuklara çağrı

Son dakika haberine göre Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başlayan aileler eylemlerine, korona virüs tedbirleri kapsamında hayata geçirilen tam kapanmanın 2'inci gününde de kaldıkları otelde devam ederken, annelerden...

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başlayan aileler eylemlerine, korona virüs tedbirleri kapsamında hayata geçirilen tam kapanmanın 2'inci gününde de kaldıkları otelde devam ederken, annelerden Fatma Akkuş, "Bütün çocuklara çağrım, bir birlerine söylesinler orası sizlere yaramaz. Hainler sizleri kullanıyorlar ve sizin haberiniz sizlerden yok. Bir birinize söyleyin kaçın gelin güvenlik güçlerine teslim olun. Artık dönün yeter bu analar babalar ağlamasın" dedi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki aileler 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 607'nci gününde sürerken, anne ve babalar, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 29 Nisan Akşam saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'a kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından dolaysıyla bulundukları otelde eylemlerini tam kapanmanın 2'inci gününde de sürdürdü. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla kaldıkları otelin toplantı salonunda bekleyişini sürdüren annelerden Fatma Akkuş, 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan kızı Songül için oturma eylemi yaptığını, kızına kavuşana kadar da eylemi sürdüreceğini söyledi.

"ÇOCUKLARIMIZI ALMADAN EYLEMİMİZİ SONLANDIRMIYORUZ"

Eylemlerinde kararlı olduklarını ve bu yüzden kaldıkları otelde de devam ettiklerini aktaran anne Akkuş, "Bir buçuk yılı geride bıraktık ve HDP kapısında oturuyoruz. Hastalık demeden, kış demeden, yaz demeden ve soğuk demeden oturuyoruz. Ama HDP'liler kendi gözlerini kör etmiş, kulaklarını sağır etmişler bizleri de görmemezlikten geliyorlar. Korona virüs tedbirleri kapsamında tam kapanma sürecinden dolayı HDP'nin önüne 17 gün boyunca gidemeyeceğiz fakat eylemimizi evlerimizde ve kaldığımız otelde devam ediyoruz. Bizler çocuklarımızı almadan eylemimizi sonlandırmıyoruz. Çocuklarımızı da inşallah alacağız" diye konuştu.

"KAÇIN GELİN GÜVENLİK GÜÇLERİNE TESLİM OLUN"

Terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırılan evladına ve diğer ailelerin çocuklarına da çağrıda bulunan anne Akkuş, "Bütün çocuklara çağrım, bir birlerine söylesinler orası sizlere yaramaz. Hainler sizleri kullanıyorlar ve sizin haberiniz sizlerden yok. Bir birinize söyleyin kaçın gelin güvenlik güçlerine teslim olun. Artık dönün yeter bu analar babalar ağlamasın" şeklinde konuştu.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı