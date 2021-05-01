Son dakika: Evlat nöbetindeki anneden, zorla dağa kaçırılan çocuklara çağrı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Evlat nöbetindeki anneden, zorla dağa kaçırılan çocuklara çağrı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başlayan aileler eylemlerine, korona virüs tedbirleri kapsamında hayata geçirilen tam kapanmanın 2'inci gününde de kaldıkları otelde devam ederken, annelerden...

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başlayan aileler eylemlerine, korona virüs tedbirleri kapsamında hayata geçirilen tam kapanmanın 2'inci gününde de kaldıkları otelde devam ederken, annelerden Fatma Akkuş, "Bütün çocuklara çağrım, bir birlerine söylesinler orası sizlere yaramaz. Hainler sizleri kullanıyorlar ve sizin haberiniz sizlerden yok. Bir birinize söyleyin kaçın gelin güvenlik güçlerine teslim olun. Artık dönün yeter bu analar babalar ağlamasın" dedi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki aileler 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 607'nci gününde sürerken, anne ve babalar, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 29 Nisan Akşam saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'a kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından dolaysıyla bulundukları otelde eylemlerini tam kapanmanın 2'inci gününde de sürdürdü. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla kaldıkları otelin toplantı salonunda bekleyişini sürdüren annelerden Fatma Akkuş, 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan kızı Songül için oturma eylemi yaptığını, kızına kavuşana kadar da eylemi sürdüreceğini söyledi.

"ÇOCUKLARIMIZI ALMADAN EYLEMİMİZİ SONLANDIRMIYORUZ"

Eylemlerinde kararlı olduklarını ve bu yüzden kaldıkları otelde de devam ettiklerini aktaran anne Akkuş, "Bir buçuk yılı geride bıraktık ve HDP kapısında oturuyoruz. Hastalık demeden, kış demeden, yaz demeden ve soğuk demeden oturuyoruz. Ama HDP'liler kendi gözlerini kör etmiş, kulaklarını sağır etmişler bizleri de görmemezlikten geliyorlar. Korona virüs tedbirleri kapsamında tam kapanma sürecinden dolayı HDP'nin önüne 17 gün boyunca gidemeyeceğiz fakat eylemimizi evlerimizde ve kaldığımız otelde devam ediyoruz. Bizler çocuklarımızı almadan eylemimizi sonlandırmıyoruz. Çocuklarımızı da inşallah alacağız" diye konuştu.

"KAÇIN GELİN GÜVENLİK GÜÇLERİNE TESLİM OLUN"

Terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırılan evladına ve diğer ailelerin çocuklarına da çağrıda bulunan anne Akkuş, "Bütün çocuklara çağrım, bir birlerine söylesinler orası sizlere yaramaz. Hainler sizleri kullanıyorlar ve sizin haberiniz sizlerden yok. Bir birinize söyleyin kaçın gelin güvenlik güçlerine teslim olun. Artık dönün yeter bu analar babalar ağlamasın" şeklinde konuştu.

-İHA-

Son dakika: Evlat nöbetindeki anneden, zorla dağa kaçırılan çocuklara çağrı
Son dakika: Evlat nöbetindeki anneden, zorla dağa kaçırılan çocuklara çağrı
Son dakika: Evlat nöbetindeki anneden, zorla dağa kaçırılan çocuklara çağrı
Son dakika: Evlat nöbetindeki anneden, zorla dağa kaçırılan çocuklara çağrı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'Pençe' ve 'Eren' operasyonlarının sürdüğü Şırnak'ta askeri hareketlilik: Teröristlere ait hedefler ateş altına alındı
'Pençe' ve 'Eren' operasyonlarının sürdüğü Şırnak'ta askeri hareketlilik: Teröristlere ait hedefler ateş altına alındı
Önlenen otogar saldırısında yeni görüntüler ortaya çıktı! Teröristler kıyafet değiştirmiş
Önlenen otogar saldırısında yeni görüntüler ortaya çıktı! Teröristler kıyafet değiştirmiş
Son ankette dikkat çeken sonuç! Ne AK Parti ne de CHP, seçimin kaderini yüzde 20'lik kararsızlar belirleyecek
Son ankette dikkat çeken sonuç! Ne AK Parti ne de CHP, seçimin kaderini yüzde 20'lik kararsızlar belirleyecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Derya Yanık Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli
Magazin Özcan Deniz Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Hakan Sabancı
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika: Evlat nöbetindeki anneden, zorla dağa kaçırılan çocuklara çağrı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 12:35:43. #1.14#

title