Evlat nöbetindeki aileler dağa kaçırılan çocuklarını almakta kararlı
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Evlat nöbetindeki aileler dağa kaçırılan çocuklarını almakta kararlı

11.12.2020 13:01 | Son Güncelleme: 11.12.2020 13:16
Evlat nöbetindeki aileler dağa kaçırılan çocuklarını almakta kararlı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 467'nci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 467'nci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il Binası önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 467'nci gününde de devam ediyor. Oğlu Eren Yalçın'ın 2015 yılında 17 yaşındayken terör örgütü yandaşları tarafından dağa kaçırıldığını belirten Fadime Aksu, Kocaeli'nin Gebze ilçesinden HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek 467 gündür eylemini sürdürdüğünü söyledi.

"POLİSİMİZE, ASKERİMİZE KURŞUN SIKANLAR VE ÇOCUK KAÇIRANLARDAN BİR ŞEY BEKLEME"

Elinde oğlu Eren Yalçın'ın fotoğrafını taşıyan ve 5 yıldır oğlundan hiçbir haber alamadığını belirten anne Aksu, oğluna teslim ol çağrısında bulunarak, "Oğlum Eren 21 aile şuana kadar evladına kavuştu. Size söylenenlere uymayın kaçın gelin teslim olun. Yavrum oradakiler hepsi yalancı ve sizlere hap yalan söylüyorlar. Polisimize, askerimize kurşun sıkanlar ve çocuk kaçıranlardan bir şey bekleme onlar hep yalancıdır. Benim söylediklerim doğru ve bak ben Diyarbakır'dayım ne olursun yavrum dön gel" dedi.

(Sedat Irmak/İHA)

Evlat nöbetindeki aileler dağa kaçırılan çocuklarını almakta kararlı
Evlat nöbetindeki aileler dağa kaçırılan çocuklarını almakta kararlı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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