Evlat nöbetindeki aileler, Cumhurbaşkanı'nın yolunu gözlüyor
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Evlat nöbetindeki aileler, Cumhurbaşkanı'nın yolunu gözlüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti sürerken, evlat nöbetindeki aileler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'a yapacağı ziyareti değerlendirdiler.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti sürerken, evlat nöbetindeki aileler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'a yapacağı ziyareti değerlendirdiler. Aileler, "Cumhurbaşkanımızın gelişi ile yeni bir güneşin doğacağını gösteriyor. İnşallah müjdeli bir haber ile gelir ve anne ile babalara bir müjde verir" dediler.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 672 gündür devam ediyor.

"AKLINIZI BAŞINIZA ALIN, KOLLUK KUVVETLERİNE TESLİM OLUN"

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla çadır içerisinde bekleyişini sürdüren annelerden Ayşegül Biçer, 3 Eylül 2019'dan bugüne evlat nöbetinde olduğunu belirterek, "Bugüne kadar mal, mülk ve koltuk istemedik. Bizler sadece hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz ve sonuna kadar kararlıyız. Buradan bütün evlatlara çağrımızdır; aklınızı başınıza alın, kolluk kuvvetlerine teslim olun. Çünkü biz sonuna kadar kararlıyız. ya size alacağız, ya da bizde burada öleceğiz" dedi.

"CUMHURBAŞKANININ GELİŞİ BİZLER İÇİN UĞURLU OLACAKTIR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günkü yapacağız Diyarbakır ziyareti için de konuşan Biçer, "Cumhurbaşkanımızın gelişi ile yeni bir güneşin doğacağını gösteriyor. Çünkü güzel müjdeler bekliyoruz. Onun gelişiyle İnşallah bizim evlatlarımızda bizlere kavuşacaktır. Umut ediyor ve diliyor ki Cumhurbaşkanının gelişi uğurlu olacaktır" diye konuştu.

"ANNE İLE BABALAR OLARAK BÜYÜK BİR UMUTLA BEKLİYORUZ"

5 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan (20) için 9 Eylül 2019'dan beri HDP il binası önünde oturma eylemini sürdüren Diyarbakırlı Süleyman Aydın ise, "Buradaki eylemimiz 2 yılı bitmek üzere 3'üncü yıla giriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'a geleceği haberini aldık ve hepimiz çok mutlu olduk. Heyecan ile Cumhurbaşkanımızın yolunu gözlüyoruz. İnşallah müjdeli bir haber ile gelir ve anne ile babalara bir müjde verir. Yeter artık evlatlarımızın dönmesini istiyoruz. O yüzden biz, anne ile babalar olarak büyük bir umutla bekliyoruz" şeklinde konuştu.

(Sedat Irmak/İHA)

Evlat nöbetindeki aileler, Cumhurbaşkanı'nın yolunu gözlüyor
Evlat nöbetindeki aileler, Cumhurbaşkanı'nın yolunu gözlüyor
Evlat nöbetindeki aileler, Cumhurbaşkanı'nın yolunu gözlüyor
Evlat nöbetindeki aileler, Cumhurbaşkanı'nın yolunu gözlüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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