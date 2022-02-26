Evlat nöbetindeki aileler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak 68. yaş gününü kutladı - Haberler

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Evlat nöbetindeki aileler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak 68. yaş gününü kutladı

İhlas Haber Ajansı, Sedat Irmak - Güncel
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Evlat nöbetindeki aileler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak 68. yaş gününü kutladı Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 908 gündür evlat nöbetinde olan aileler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 68'inci yaş...

DİYARBAKIR (İHA) - Evlat nöbetindeki aileler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak 68. yaş gününü kutladı

DİYARBAKIR - Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 908 gündür evlat nöbetinde olan aileler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 68'inci yaş gününü kutladı. Aileler telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ararken, ailelere teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayırlısıyla bütün beklentilerine surat ile kavuşacaklarını müjdeledi.

Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 908 gündür evlat nöbetinde olan aileler, daha önce evladına kavuşan Ayşegül ve Rauf Biçer çiftinin evinde buluşarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 68'inci yaş gününü kutladı. PKK tarafından kaçırılan oğlu Mustafa'ya geçen yıl 29 Temmuz'da kavuşan ancak eylem yapan ailelere destek olmaya devam eden Ayşegül Biçer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aileler adına telefonla arayarak görüştü.

"İyi ki varsınız ve doğum gününüz kutlu olsun"

Biçer, telefonda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı konuşmada, "Koşuşturma içindeyiz, evlatlarımızı kurtarma peşindeyiz. İyi ki doğdunuz ve varsınız. Annenizi rahmetle minnetle anıyoruz ki sizin gibi bir evladı bize cumhurbaşkanı olarak bıraktı. Türkiye, emin ellerde bir kere daha gördük ve görüyoruz. Rabbim size uzun ömürler versin. Diyarbakır annelerinin umudu, mazlumların ve mağdurların umudu oldunuz. 2023'te güçlü adımlarla bir daha ilerlemek için iyi ki varsınız ve doğum gününüz kutlu olsun" dedi.

"Hayırlısıyla inşallah bütün beklentilerimize kavuşuruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da ailelere teşekkür ederek, "Dualarını eksik etmesinler inşallah. Hayırlısıyla inşallah bütün beklentilerimize kavuşuruz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Allah razı olsun" diye konuştu.

Yapılan görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan, üzerinde fotoğrafının bulunduğu pasta, Çocuk Esirgeme Kurumu'na gönderildi.

Evlat nöbetindeki aileler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak 68. yaş gününü kutladı

Evlat nöbetindeki aileler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak 68. yaş gününü kutladı

Evlat nöbetindeki aileler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak 68. yaş gününü kutladı

İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Diyarbakır, PKK, Yerel, Güncel, Haberler

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