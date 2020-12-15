Son dakika haber! Evinin bahçesinde kenevir yetiştirmiş
Edinilen son dakika gelişmesine göre Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde jandarma ekipleri, bir evin bahçesinde yaptığı aramada 30 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde jandarma ekipleri, bir evin bahçesinde yaptığı aramada 30 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kisecik Mahallesi Saklı Cennet mevkisinde 1 şahsın bahçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiğinin ihbarını aldı. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, evin bahçesinde ekili 30 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - MERSİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı