Son dakika haber! Evini ateşe verip kaçtı
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Son dakika haber! Evini ateşe verip kaçtı

Son dakika haber! Evini ateşe verip kaçtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta bir kişi yaşadığı ikameti ateşe verdikten sonra kaçarken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kahramanmaraş'ta bir kişi yaşadığı ikameti ateşe verdikten sonra kaçarken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Onikişubat ilçesi Serintepe Mahallesi'nde meydana geldi. M.Y. adlı kişi, yaşadığı evini henüz bilinmeyen nedenle yaktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken ikamette maddi hasar oluştu. Olayın ardından kaçan M.Y'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. M.Y'nin cezaevinden izinli çıktığı bilgisine ulaşıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Son dakika haber! Evini ateşe verip kaçtı
Son dakika haber! Evini ateşe verip kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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