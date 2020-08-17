Son dakika haber: Evine gitmek isterken minibüsün çarptığı vatandaş öldü Bir son dakika haberine göre Kocaeli'nin Körfez ilçesinde evine giderken, yolun karşısına geçtiği sırada minibüsün çarptığı vatandaş hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde evine giderken, yolun karşısına geçtiği sırada minibüsün çarptığı vatandaş hayatını kaybetti.

Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesi D100 Karayolu Kirazlıyalı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çalıştığı fabrikada mesai süresinin sonlanmasının ardından evine gitmek için yola çıkan Bedel Uğurlu'ya plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir minibüs çarptı. Yaşanan olayda Uğurlu ağır şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Uğurlu Körfez Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Uğurlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Evli ve 6 çocuk babası olduğu öğrenilen Uğurlu'nun ölümü ise yakınlarını yasa boğdu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA