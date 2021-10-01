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Son dakika haber... Evinden bahçeye açtığı kapı sayesinde selden kurtuldu

AA / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Evinden bahçeye açtığı kapı sayesinde selden kurtuldu

Son dakika gündem haberi... Sel felaketinin meydana geldiği Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşayan emekli otomobil tamircisi Şefik Çubuk, selden geçen yıl evinin bahçesine açtığı kapı sayesinde kurtuldu.

KASTAMONU (AA) - Sel felaketinin meydana geldiği Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşayan emekli otomobil tamircisi Şefik Çubuk, selden geçen yıl evinin bahçesine açtığı kapı sayesinde kurtuldu.

İlçeye bağlı Özlüce köyünde, 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından Zarbana Çayı'nın taşması sonucu oluşan selde çok sayıda ev zarar gördü.

Çubuk'un evi ve arka kısmındaki bahçesi de sel nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Sel sırasında bahçede olan Çubuk, bir anda gelen sulardan kaçmak için yüzerek bahçe kapısına ulaştı. Eve girdikten sonra üst katlara çıkan Çubuk, bir süre sonra köyde 4 metreyi bulan sel sularından bu sayede kurtuldu.

Şefik Çubuk, AA muhabirine, evinin bahçesinde hobi olarak sebze yetiştirdiğini söyledi.

Bahçeye rahatça girip çıkabilmek için geçen yıl evin arkasına kapı yaptırdığını anlatan Çubuk, şöyle devam etti:

"O gün bahçeye geldiğimde kovayla fasulyeleri, domatesleri topladım. Eve doğru gelirken bir anda gümbürtü koptu. Ara sokaklardan bir minibüs yüksekliğinde bir anda sel geldi. Saniyeler içerisinde su göğsüme kadar yükseldi. Bahçeden eve doğru yüzmeye başladım. O sırada eve inip çıkmak için ahşap bir merdiven vardı, o yerinden çıktı. Merdiveni yakaladım, kapıya kadar yüzerek geldim. Merdiveni duvara dayadım, kapıdan eve kendimi attım."

Çubuk, evin ön kapısına tomrukların geldiğini belirterek, "Tomruklar ana kapıya ve cama dayanmıştı. İçeri kendimi atar atmaz yukarı katlara çıktım. Bu sefer de tomruklar ana kapıyı ve pencereyi patlattı, alt kat tamamen sular altında kaldı. Bahçemizde 4 metreye yakın su vardı. Her yerden sular geliyordu, bahçe duvarları yıkıldı. Bu kapıyı açmamış olsaydım sel sırasında ön kapıdan içeri girmek zorunda kalacaktım ama oraya ulaşamayacağım için sel sularına kapılıp gitmiş olacaktım. Bu kapı sayesinde kurtuldum." ifadelerini kullandı.

AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri
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