Son dakika haber | Evindeki yangında dumandan zehirlenip yaşamını yitirdi
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Son dakika haber | Evindeki yangında dumandan zehirlenip yaşamını yitirdi

21.02.2021 13:51 | Son Güncelleme: 21.02.2021 13:55
Son dakika haber | Evindeki yangında dumandan zehirlenip yaşamını yitirdi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Emekli - Sen Karşıyaka Sorumlusu Mehti Bülent Bıkmaz, İzmir'in Dikili ilçesindeki evinde çıkan yangında dumandan zehirlenip, yaşamını yitirdiDisk Emekli Sen Karşıyaka Sorumlusu Mehti Bülent Bıkmaz'ın Çandarlı Mahallesi'ndeki evinde dün...

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Emekli - Sen Karşıyaka Sorumlusu Mehti Bülent Bıkmaz, İzmir'in Dikili ilçesindeki evinde çıkan yangında dumandan zehirlenip, yaşamını yitirdi

Disk Emekli Sen Karşıyaka Sorumlusu Mehti Bülent Bıkmaz'ın Çandarlı Mahallesi'ndeki evinde dün yangın çıktı. Dumanları fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına, itfaiye ekipleri su sıkarak müdahale etti. Yangının kontrol altına alınmasının ardından içeri giren itfaiye ekipleri Bıkmaz'ın cesedi ile karşılaştı. Dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlenen Bıkmaz'ın cesedi Dikil Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.  CHP' li parti üyesi de olduğu bildirilen Bıkmaz'ın cenazesinin yarın Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

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