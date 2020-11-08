Son dakika haberleri... Evinde uyuşturucu ve tarihi eserle yakalandı
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Son dakika haberleri... Evinde uyuşturucu ve tarihi eserle yakalandı

08.11.2020 13:43 | Son Güncelleme: 08.11.2020 13:53

Son dakika gelişmesine göre Evinde uyuşturucu ve tarihi eserle yakalandı Samsun'da bir kişinin iki ayrı ikametine operasyon düzenleyen polis, uyuşturucu ve tarihi eser ele geçirdi.

Evinde uyuşturucu ve tarihi eserle yakalandı

SAMSUN - Samsun'da bir kişinin iki ayrı ikametine operasyon düzenleyen polis, uyuşturucu ve tarihi eser ele geçirdi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.S.'nin iki ayrı ikametinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi alınması üzerine söz konusu adreslere operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 1 kilo 104 gram esrar maddesi, 76 adet sentetik ecza hap, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 650 TL para, 11 adet 9 mm çapında tabanca mermisi, 1 adet kurusıkı tabanca, 5 adet tarihi sikke ve 1 adet insan kafası figürlü tarihi heykel ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Son dakika haberleri... Evinde uyuşturucu ve tarihi eserle yakalandı
Son dakika haberleri... Evinde uyuşturucu ve tarihi eserle yakalandı
Son dakika haberleri... Evinde uyuşturucu ve tarihi eserle yakalandı
Son dakika haberleri... Evinde uyuşturucu ve tarihi eserle yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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