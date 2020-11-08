Son dakika haberleri... Evinde uyuşturucu ve tarihi eserle yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Evinde uyuşturucu ve tarihi eserle yakalandı Samsun'da bir kişinin iki ayrı ikametine operasyon düzenleyen polis, uyuşturucu ve tarihi eser ele geçirdi.