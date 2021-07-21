Son dakika haber! Evinde ölü bulunan Avrupa şampiyonu eski milli boksör son yolculuğuna uğurlandı

Gelen son dakika haberlerine göre BURSA'da evinde ölü bulunan eski Avrupa boks şampiyonu milli boksör Resul Küçük (27), memleketi Trabzon'un Akçaabat ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

BURSA'da evinde ölü bulunan eski Avrupa boks şampiyonu milli boksör Resul Küçük (27), memleketi Trabzon'un Akçaabat ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye'nin eski Avrupa boks şampiyonlarından Resul Küçük, önceki gün Bursa'daki evinde ölü bulundu. Genç sporcunun cenazesi memleketi Trabzon'un Akçaabat ilçesine getirildi. Küçük'ün cenazesi, Helvacı Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.2010 yılında Bulgaristan'da gerçekleştirilen Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Resul Küçük 65 kilogramda şampiyon olmuş, 20 ülkeden 183 boksörün arasından da 'Avrupa'nın En İyi Boksörü' ödülünü almıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aleyna Keskin