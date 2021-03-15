Son dakika haber: Evin bodrumundaki kenevir serası polise yakalandı
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Son dakika haber: Evin bodrumundaki kenevir serası polise yakalandı

15.03.2021 10:08 | Son Güncelleme: 15.03.2021 10:20
Son dakika haber: Evin bodrumundaki kenevir serası polise yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Konya'da polisin yaptığı operasyonda, bir ikametin bodrum katında oluşturulan serada özel düzenek kurularak kenevir yetiştirildiği ortaya çıktı.

Konya'da polisin yaptığı operasyonda, bir ikametin bodrum katında oluşturulan serada özel düzenek kurularak kenevir yetiştirildiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yapılan çalışmalar neticesinde merkez Meram ilçesinde bir ikamete operasyon düzenledi. Operasyonda narkotik ekipleri ikametin bodrum katında arama yaptı. Bodrum katta sera oluşturularak özel düzeneklerle aydınlatma ve havalandırma sistemi kurulduğu, kovalar ve saksı içerisinde hint keneviri yetiştirildiği ortaya çıktı. Aramada, uyuşturucu madde yetiştirmekte kullanılan çok sayıda elektronik eşya, 9 kök hint keneviri bitkisi 1 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili firar olan 1 kişi hakkında "2313 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek, İzinsiz Kenevir Bitkisi Yetiştirmek" suçundan işlem başlatıldı. - KONYA

Son dakika haber: Evin bodrumundaki kenevir serası polise yakalandı
Son dakika haber: Evin bodrumundaki kenevir serası polise yakalandı
Son dakika haber: Evin bodrumundaki kenevir serası polise yakalandı
Son dakika haber: Evin bodrumundaki kenevir serası polise yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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