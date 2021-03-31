Son dakika haber: Evi kurşunlayıp, kalaşnikofu otomobilin altına atan şüpheliler yakalandı
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Son dakika haber: Evi kurşunlayıp, kalaşnikofu otomobilin altına atan şüpheliler yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Evi kurşunlayıp, kalaşnikofu otomobilin altına atan şüpheliler yakalandı

Son dakika gündem haberine göre ADANA'da bir eve kalaşnikof tüfeği ve tabancayla ateş açıp, kaçan iki şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

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ADANA'da bir eve kalaşnikof tüfeği ve tabancayla ateş açıp, kaçan iki şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelilerin saldırıda kullandıklarını düşünülen silahlar bir otomobilin altında bulundu. 

Olay, saat 22.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesini bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir eve uzun namlulu kalaşnikof piyade tüfeği ve tabancayla ateş açan iki şüpheli, daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeyi ablukaya alan polis, şüphelileri yakalamak için sokak sokak arama yaptı. Narlıca Mahallesi'nin ara sokaklarında şüphelilere rastlayan polis, 'dur' ihtarında bulundu. Yaya olarak kaçmaya başlayan şüpheliler, ellerindeki silahları ve çok sayıda tabanca mermisini park halindeki bir otomobilin altına atıp, izlerini kaybettirmek istedi. Seyhan Devriye Grup Amirliği'ne bağlı polislerce yakalanan iki şüpheli, gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen isimleri öğrenilemeyen şüpheliler, uzun namlulu silahın kendilerine ait olmadığını öne sürdü. Şüphelilerden biri ise kendisinin sadece havaya ateş ettiğini, kalaşnikof piyade tüfeğinden haberinin olmadığını söyledi. Olay yerinde yapılan çalışmanın ardından silahlar ve mermiler, balistik inceme için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika haber: Evi kurşunlayıp, kalaşnikofu otomobilin altına atan şüpheliler yakalandı
Son dakika haber: Evi kurşunlayıp, kalaşnikofu otomobilin altına atan şüpheliler yakalandı
Son dakika haber: Evi kurşunlayıp, kalaşnikofu otomobilin altına atan şüpheliler yakalandı
Son dakika haber: Evi kurşunlayıp, kalaşnikofu otomobilin altına atan şüpheliler yakalandı
Son dakika haber: Evi kurşunlayıp, kalaşnikofu otomobilin altına atan şüpheliler yakalandı
Son dakika haber: Evi kurşunlayıp, kalaşnikofu otomobilin altına atan şüpheliler yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ

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