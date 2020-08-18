Son dakika haber | Eve giren 3 metrelik yılanı, itfaiye çıkardı
Son dakika gündem haberi... KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde eve giren 3 metrelik yılan paniğe yol açtı.
18.08.2020 12:56 | Son Güncelleme: 18.08.2020 14:03
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde eve giren 3 metrelik yılan paniğe yol açtı. İtfaiye ekipleri yılanı evden çıkarıp, doğaya bıraktı.
Gölcük ilçesi İcadiye Mahallesi'ndeki eve yaklaşık 3 metre uzunluğunda yılan girdi. Evin içerisinde yılanı gören ev sahipleri, panikle dışarı çıkarak itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye, yılanı evden çıkardı. Yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yılan, yerleşim yerlerinden uzak bir bölgede, tekrar doğaya bırakıldı.
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Kaynak: DHA