Son dakika haber | Evde yalnız yaşayan kadın ölü bulundu

ALAŞEHİR, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde evde tek başına yaşayan 65 yaşındaki bir kadın ölü bulundu.

Olay Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Şahyar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evde tek başına yaşayan kalp ve Alzheimer rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen Elif Canbaz (65) kapısı kilitli olmayan evinde komşuları tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri evde yalnız yaşayan Elif Canbaz'ın öldüğünü tespit etti. Nöbetçi Savcılığın incelemesinden sonra Canbaz'ın cenazesi şüpheli ölüm iddiasıyla adli tıbba gönderilmek üzere Alaşehir Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa