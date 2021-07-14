Son dakika haber: Evde torpil patlaması sonucu bir kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Evde torpil patlaması sonucu bir kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: İzmir'in Çiğli ilçesinde bir evde torpil patlaması sonucu yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir evde torpil patlaması sonucu yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Yeni Mahalle'de bir apartmanın 3. katında patlama olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan Ş.Ö. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda torpil bulundu.

Yapılan araştırma sonucunda, Ş.Ö'nün Menemen ilçesinde bulunan tarlasındaki bir kayayı parçalamak için torpilleri birleştirmeye çalıştığı ve o esnada henüz bilinmeyen bir nedenle patlamanın olduğu belirlendi.

Ş.Ö'nün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Son dakika haber: Evde torpil patlaması sonucu bir kişi yaralandı
Son dakika haber: Evde torpil patlaması sonucu bir kişi yaralandı
Son dakika haber: Evde torpil patlaması sonucu bir kişi yaralandı
Son dakika haber: Evde torpil patlaması sonucu bir kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim
Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim
İzmir'de 1 Haziran-30 Ekim tarihleri arasında ormanlara girmek yasaklandı
İzmir'de 1 Haziran-30 Ekim tarihleri arasında ormanlara girmek yasaklandı
Son dakika: İçinde 50 bin liralık düğün takısı olan valizi, durakta polis buldu
Son dakika: İçinde 50 bin liralık düğün takısı olan valizi, durakta polis buldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İlyas Tetik Ebru Gündeş Kadir Doğulu İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Alper Yılmaz Aykut Kocaman Volkan Demirel Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Evde torpil patlaması sonucu bir kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 23:56:19. #1.14#

title