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Son dakika haber: Evde ölü bulunan anne ve 2 çocuğuyla ilgili gözaltına alınan baba tutuklandı

AA / Burak Milli - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Hatay'ın İskenderun ilçesinde anne ile 2 çocuğunun evde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan baba tutuklandı.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde anne ile 2 çocuğunun evde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan baba tutuklandı.

Şüpheli baba Turgay Mert'in, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

İskenderun Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Denizciler Mahallesi'nde yaşayan anne ve 2 çocuğundan haber alamayan yakınları dün polisi aramıştı. Eve giden ekipler, anne ve 2 çocuğunun cesedini bulmuştu. Şüpheli baba Turgay Mert, Osmaniye'de saklandığı adreste gözaltına alınmıştı.

Son dakika haber: Evde ölü bulunan anne ve 2 çocuğuyla ilgili gözaltına alınan baba tutuklandı

Son dakika haber: Evde ölü bulunan anne ve 2 çocuğuyla ilgili gözaltına alınan baba tutuklandı

Son dakika haber: Evde ölü bulunan anne ve 2 çocuğuyla ilgili gözaltına alınan baba tutuklandı

Son dakika haber: Evde ölü bulunan anne ve 2 çocuğuyla ilgili gözaltına alınan baba tutuklandı
AA / Burak Milli - Son Dakika Haberleri
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