Son dakika haberi: EVDE KENDİSİNE BIÇAKLA ZARAR VERDİ, POLİS İKNA EDİP HASTANEYE GÖTÜRDÜ
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Son dakika haberi: EVDE KENDİSİNE BIÇAKLA ZARAR VERDİ, POLİS İKNA EDİP HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre ANTALYA'da, bunalıma girdiği belirtilen Tekin D. (50), kapısını kilitlediği evinde kendisine bıçakla zarar verdi.

ANTALYA'da, bunalıma girdiği belirtilen Tekin D. (50), kapısını kilitlediği evinde kendisine bıçakla zarar verdi. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Tekin D., 45 dakikada ikna edilerek, evden yaralı çıkarıldı. Hastaneye götürülen Tekin D.'nin ayrı yaşadığı eşi ve oğlu ise yaşananları endişeyle izledi.

Olay, saat 15.30 sıralarında, Kepez ilçesine bağlı Kuzeyyaka Mahallesi 2495 Sokak'taki 4 katlı apartmanın zemin katındaki dairede meydana geldi. Bir süredir eşi ile 2 çocuğundan ayrı yaşadığı ve bunalıma girdiği belirtilen Tekin D., kapısını kilitlediği evinde kendisine bıçakla zarar vermeye başladı. Evden gelen gürültü üzerine ise komşular, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbarın ardından adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplere kapıyı açmayan Tekin D., kendisine zarar vermeye devam etti. Bu sırada eşi ve oğlu da olayı haber alıp, eve geldi.

Oğlu ile eşinin geldiğini duyan ve kendisini görmelerini istemeyen Tekin D., uzaklaştırılmalarının ardından çıkacağını söyledi. Polisin ikazı üzerine anne ile oğlu, olay yerinden uzaklaştırıldı. Tekin D. ise 45 dakikada ikna edilerek, evden çıkarıldı. Yaralı Tekin D., tedavisi için ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Son dakika haberi: EVDE KENDİSİNE BIÇAKLA ZARAR VERDİ, POLİS İKNA EDİP HASTANEYE GÖTÜRDÜ
Son dakika haberi: EVDE KENDİSİNE BIÇAKLA ZARAR VERDİ, POLİS İKNA EDİP HASTANEYE GÖTÜRDÜ
Son dakika haberi: EVDE KENDİSİNE BIÇAKLA ZARAR VERDİ, POLİS İKNA EDİP HASTANEYE GÖTÜRDÜ
Son dakika haberi: EVDE KENDİSİNE BIÇAKLA ZARAR VERDİ, POLİS İKNA EDİP HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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