Son dakika haber... EVDE ÇIKAN YANGINI İTFAİYE EKİPLERİ SÖNDÜRDÜ

Son dakika gündem haberi: ESKİŞEHİR'de Ali G.?ye ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

ESKİŞEHİR'de Ali G.?ye ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında evin bir odasında bulunan eşyalar tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Tepebaşı ilçesine bağlı Güllük Mahallesi Baysal sokaktaki bir apartmanın 2'nci katında oturan Ali G., iddiaya göre evde uyuduğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumandan etkilenerek uyanan Ali G., dışarı çıkıp yangından kurtulurken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından evin oturma odasında büyüyen yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Odadaki eşyaların tamamı yanarak kullanılmaz hale gelirken, polis ve itfaiye ekiplerince yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı