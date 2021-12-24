Son dakika haberleri: Evde başlayan yangın ahıra sıçradı hayvanlar telef oldu

BURDUR (İHA) - Evde başlayan yangın ahıra sıçradı hayvanlar telef oldu

BURDUR Burdur'da gece saatlerinde evde başlayan yangın ahıra ulaştı. Çok sayıda hayvan telef olurken eksi 13 derecede alevlere müdahale eden bir erin bıyıkları adete buz tuttu.

Yangın, Merkeze bağlı Taşkapı Köyü'nde meydana geldi. Evde başlayan yangın kısa sürede ahıra ulaştı. Geceyi aydınlatan alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla alevler yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Termometrelerin eksi 13'ü gösterdiği Taşkapı Köyü'nde bir itfaiye erinin bıyıkları buz tuttu. Alevlerin yükseldiği ahırda bulunan 1 büyükbaş ve 10 küçükbaş hayvan telef oldu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.