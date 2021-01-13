Son dakika haber... Evciler'de uyuşturucu operasyonu
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Son dakika haber... Evciler'de uyuşturucu operasyonu

13.01.2021 17:03 | Son Güncelleme: 13.01.2021 17:06
Son dakika haber... Evciler'de uyuşturucu operasyonu

Son dakika habere göre Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde durdurulan bir araçta bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde durdurulan bir araçta bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti ile satışı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, kentte şüphe üzerine durdurduğu bir araçta bir miktar eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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