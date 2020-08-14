Son dakika haber! Ev yangını: 5 yaralı
Son dakika gelişmesine göre Yanan evden görüntü Evin içerisinde oluşan hasar Nazar Baştuğ'un açıklaması AKSARAY - Aksaray'da üç katlı bir evde çıkan yangında aynı aileden 5 kişi yaralandı.
14.08.2020 14:24 | Son Güncelleme: 14.08.2020 14:55
Yanan evden görüntü
Evin içerisinde oluşan hasar
Nazar Baştuğ'un açıklaması AKSARAY - Aksaray'da üç katlı bir evde çıkan yangında aynı aileden 5 kişi yaralandı.
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Kaynak: AA