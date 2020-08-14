Son dakika haber! Ev yangını: 5 yaralı Son dakika gelişmesine göre Yanan evden görüntü Evin içerisinde oluşan hasar Nazar Baştuğ'un açıklaması AKSARAY - Aksaray'da üç katlı bir evde çıkan yangında aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Yanan evden görüntü Evin içerisinde oluşan hasar Nazar Baştuğ'un açıklaması AKSARAY - Aksaray'da üç katlı bir evde çıkan yangında aynı aileden 5 kişi yaralandı. Kaynak: AA