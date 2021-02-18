Son dakika haber: Ev sahibini öldüren kiracıya 18 yıl hapis
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Son dakika haber: Ev sahibini öldüren kiracıya 18 yıl hapis

18.02.2021 16:20 | Son Güncelleme: 18.02.2021 16:23
Son dakika haber: Ev sahibini öldüren kiracıya 18 yıl hapis

Gelen son dakika haberlerine göre KAYSERİ'de ev sahibi Resul Turan'ı (43) fatura ödeme meselesi yüzünden çıkan kavgada öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan kiracı Fatih Bölük (32), 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de ev sahibi Resul Turan'ı (43) fatura ödeme meselesi yüzünden çıkan kavgada öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan kiracı Fatih Bölük (32), 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 8 Kasım 2019 tarihinde merkez Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Resul Turan, üzerine kayıtlı elektrik faturasını ödemediğini iddia ettiği kiracısı Fatih Bölük ile konuşmak için evine gitti. Turan ve Bölük arasında tartışma çıktı. Bölük, tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Resul Turan'ı karın bölgesinden bıçakladı. 2 bıçak darbesiyle yaralanan Turan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Fatih Bölük, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, tutuklu sanık Bölük, cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Son sözü sorulan sanık Bölük, beraatını istedi. Mahkeme heyeti sanığı, 'kasten adam öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından cezada 'tahrik' indirimi uygulanmasına karar vererek, hükmü 18 yıla düşürdü ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın SUN

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