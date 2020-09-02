Son dakika haber! Ev hapsindeki şahsı öldüren 2 zanlı tutuklandı Son dakika haberi: Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde ev hapsinde bulunan şahsın öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde ev hapsinde bulunan şahsın öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Fatih Mahallesi Rüya Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eski eşi Ezgi Ulugün'e şiddet uyguladığı iddiasıyla bir süre önce tutuklanarak cezaevine gönderilen Kaan Şensoy, kelepçe ile ev hapsine çıkartıldı. Kaan Şensoy'un Başiskele ilçesinde yaşadığı eve gelen ve maktulün arkadaşı olduğu öğrenilen E.D. ve yanındaki bir kişi Şensoy'a 3 el ateş açtı. 3 kurşunun da isabet ettiği Şensoy kanlar içerisinde kalırken, eli silahlı şahıslar, eve geldiği ve kiralık olduğu belirlenen otomobille olay yerinden kaçtı. Kurşunların isabet ettiği Şensoy, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri, kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Cinayet zanlısı 2 şahıs tutuklandı

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde şahısların kiralık bir otomobille kaçtıkları tespit edildi. Takibe alınan araç Sakarya'nın Sapanca ilçesinde durduruldu. Araçta bulunan cinayet şüphelisi E.D. ve aracı kullanan H.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerince Başiskele Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen 2 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri arasında sevk edildikleri Kocaeli Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA