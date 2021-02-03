Son dakika haber! Etiyopya, Tigray'da on binlerce sivilin öldüğü iddialarını yalanladı
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Son dakika haber! Etiyopya, Tigray'da on binlerce sivilin öldüğü iddialarını yalanladı

03.02.2021 17:11 | Son Güncelleme: 03.02.2021 17:14
Son dakika haber! Etiyopya, Tigray'da on binlerce sivilin öldüğü iddialarını yalanladı

Son dakika haberleri... Etiyopya hükümeti, ordunun isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) operasyon yaptığı Tigray'da çatışmalar sırasında 50 binden fazla sivilin öldüğü iddialarını reddetti.

Etiyopya hükümeti, ordunun isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) operasyon yaptığı Tigray'da çatışmalar sırasında 50 binden fazla sivilin öldüğü iddialarını reddetti.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Tigray'daki muhalif 3 partinin sivil ölümlerine ilişkin iddialarının mesnetsiz olduğu ve siyasi amaç taşıdığı belirtildi.

Hükümetin tek bir can kaybının yaşanmasından dahi derin üzüntü duyduğu aktarılan açıklamada, ordunun profesyonelliği sayesinde "kayda değer bir sivil kayıp yaşanmadığı" vurgulandı.

Tigray Bağımsızlık Partisi, Büyük Tigray Ulusal Kongresi ve Salsay Weyane Tigray Partisi, dün yaptıkları ortak açıklamada, uluslararası kamuoyuna, korkunç boyutlarda bir insani felaket yaşanmadan bölgeye müdahale çağrısı yapmış, Kasım 2020'den bu yana 50 binden fazla sivilin hayatını kaybettiğini ileri sürmüştü.

Çatışmalar 3 aydır sürüyor

TPLF, çok sayıda etnik grubun bir arada yaşadığı ve etnik kökene dayalı federalizmin benimsendiği ülkede, komünist Derg yönetiminin yıkılması sonrasında kurulan Etiyopya Halkları Devrimci Demokratik Cephesini (EPRDF) kullanarak 2018'e kadar ülke yönetiminde başat güç olmuştu.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in 2019'da EPRDF'yi lağvederek kurduğu yeni partiye katılmayan TPLF, seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri sürmüş, Eylül 2020'de yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı.

İsyancı TPLF güçleri, 3 Kasım 2020'de Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırmış, Ahmed ertesi gün TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ordu, teslim olmayı reddeden TPLF güçlerinin elinde bulunan Mekelle şehrini 28 Kasım 2020'de ele geçirmişti. Başbakan Ahmed, Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamlandığını duyurmuş, suçluların tek tek yakalanıp adalet önüne çıkarılacağını açıklamıştı.

Çatışmaların halen sürdüğü bölgede, aralarında eski bakanların da olduğu çok sayıda TPLF lideri ölü ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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