Son dakika haber | Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki hastanelerin sadece yüzde 15'i faaliyet gösteriyor
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Son dakika haber | Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki hastanelerin sadece yüzde 15'i faaliyet gösteriyor

15.03.2021 10:21 | Son Güncelleme: 15.03.2021 10:24
Son dakika haber | Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki hastanelerin sadece yüzde 15'i faaliyet gösteriyor

Son dakika habere göre Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü, Etiyopya ordusunun ayrılıkçı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) yönelik askeri operasyon düzenlediği Tigray bölgesindeki sağlık merkezi ve hastanelerin sadece yüzde 15'inin faaliyet gösterdiğini açıkladı.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü, Etiyopya ordusunun ayrılıkçı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) yönelik askeri operasyon düzenlediği Tigray bölgesindeki sağlık merkezi ve hastanelerin sadece yüzde 15'inin faaliyet gösterdiğini açıkladı.

MSF tarafından yapılan basın açıklamasında, Aralık 2020'den bu yana Tigray'daki çatışmalar nedeniyle hastanelerin yüzde 85'inin kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Bölgedeki hastanelerin çatışmalarda kasıtlı şekilde yağmalandığı, tahrip edildiği ve yıkıldığı bildirilen açıklamada, Tigray bölgesindeki hastanelerin yüzde 85'inin saldırıya uğrayarak kullanılamaz hale geldiği ve sadece yüzde 15'lik kısmının faaliyet gösterebildiği aktarıldı.

Hastanelerin çoğunun silahlı kişiler tarafından işgal edildiği ve ambulansların da çalındığı belirtildi.

Tigray bölgesindeki çatışmalar

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, iktidara geldiği 2018'den beri gerginlik yaşadığı ülkenin kuzeyindeki isyancı TPLF karşı 3 Kasım 2020'de askeri operasyon başlatmıştı.

Etiyopya, Tigray operasyonunda 19 Kasım 2020'de Aksum şehrine girmiş, 28 Kasım 2020'de ise eyaletin başkenti Mekelle'yi ele geçirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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