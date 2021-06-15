Son dakika haber | Etiyopya'nın Tigray bölgesinde en az 33 bin çocuk ciddi gıda kriziyle karşı karşıya
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Son dakika haber | Etiyopya'nın Tigray bölgesinde en az 33 bin çocuk ciddi gıda kriziyle karşı karşıya

Son dakika haber | Etiyopya'nın Tigray bölgesinde en az 33 bin çocuk ciddi gıda kriziyle karşı karşıya
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), çatışmaların devam ettiği Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesinde en az 33 bin çocuğun ciddi gıda kriziyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), çatışmaların devam ettiği Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesinde en az 33 bin çocuğun ciddi gıda kriziyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore, ?yaptığı yazılı açıklamada, bölgeye acil şekilde müdahale edilmezse çocuk ölümleriyle karşı karşıya kalınabileceği uyarısında bulundu.

Fore, Tigray bölgesinde en az 33 bin çocuğun ciddi gıda kriziyle karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

Etiyopya'nın kuzeyinde 2,2 milyon çocuğun gıda sorunu yaşadığına işaret eden Fore, bu çocuklardan 140 bininin Tigray bölgesinde olduğunu söyledi.

Fore, hamile ve emziren kadınların yetersiz beslenme oranının yüzde 40'ların üstünde olduğu bilgisini paylaşarak, bu durumun yeni doğan bebekleri de tehdit ettiğini vurguladı. Fore, uluslararası kuruluşlarına Tigray bölgesine daha fazla yardım çağrısı yaptı.

Tigray'da çatışmalar devam ediyor

Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerinin 3 Kasım 2020'de Etiyopya'nın Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırması ve sonrasında Başbakan Abiy Ahmed'in TPLF'ye karşı askeri harekat kararı almasının ardından eyalette bir milyondan fazla kişi yerinden edildi.

Etiyopya başlattığı geniş çaplı operasyonla Tigray eyaletinin başkenti Mekelle'yi ele geçirse de bazı bölgelerde çatışmalar sürüyor.

Birleşmiş Milletler (BM) 8 Haziran'da Tigray bölgesi için "kıtlık" uyarısında bulunmuş ancak Etiyopya hükümeti bunu reddetmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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